EL-i piirivalveteenistus saadab Leedu-Valgevene piirile lisajõude

Varasema kokkuleppe järgi läkitatakse Valgevene piiri valvama 30 Euroopa ametnikku, ent Leedu sõnul on vajadus kasvanud. Leedu taotluse järgi oleks piiri füüsiliseks turvamiseks ja jälgimiseks juurde vaja 60 patrulli, 30 autot, kahte helikopterit ja termopiltide tegemiseks vajalike seadmetega teenistusautot. Frontexi juht Fabrice Leggeri teatas täna agentuuri kiirreageerimise mehhanismi käivitamisest, mis peaks aitama saata lisajõude kiiremini ja suuremal hulgal. “Oleme valmis Frontexi töötajaid ja varustust Leedule juurde saatma,” ütles Leggeri. “Seda tehakse erakorraliselt, kiiremini ja suuremal määral kui planeeritud.”

Leedu piirivalveteenistuse juht Rustamas Liubajevas märkis, et tegu on esimese korraga, kui Frontexi kiirreageerijad asuvad tööle EL-i ida-, mitte lõunapiiril.

Siseminister Agnė Bilotaitė meenutas, et tegu pole tavalise rändekriisiga. “See on hübriidrünnak, mida viib läbi meile vaenulik riik vastusammuks EL-i sanktsioonidele,” ütles Bilotaitė. “Leedu aktiivne poliitika on teinud riigist Valgevene režiimi sihtmärgi.”