Kelle juurde pöörduda seksuaalmurega?

Seksuaalmuredeks võivad olla näiteks seksi ja seksuaalsuse, tervise, lähedaste suhete, laste saamise, rasestumisvastaste meetodite, sugulisel teel levivate haiguste, kehakuju ja muude teemadega seotud probleemid või küsimused. Tihti ei soovi me sellistel teemadel oma sõprade või vanematega arutada, seetõttu on hea pöörduda spetsialisti või arsti poole.

Võime tunda seda, et meie mured või küsimused on nii tähtsad, et ei kannata kuidagi oodata ja meis tekib suur tahtmine haarata telefon või minna kohe vastuvõtule – olgu küsimus rindade kujus, pillide kasutamises või seemnepurskes. See on õige viis mure ja probleemi lahendamiseks, kuid sul on alati võimalus ka lugeda näiteks teiste noorte esitatud küsimusi ja spetsialistide antud vastuseid siin. Võib-olla leiad oma küsimusele interneti teel usaldusväärse vastuse.