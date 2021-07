"Siia kinni jäänud inimeste äraveo eest on hoolitsetud. Nii laeva kui ka lennukiga," rääkis Nõu Delfile. Laev Panda sõidutab Ruhnust Roomassaarde kell 17, lisaks on päeva jooksul mitmed lennud lennukiga AN-2 Kuressaarde. Nõu jääb olukorras rõõmsameelseks ja muigab: "Vähemasti on nendel, kes pidid päeva kauem olema, see lisaelamus, et lennukiga väike lend otsa."

Huvitav väljakutse väikese saarekese jaoks on selle kõige taustal, et nädalavahetusel algas Muhu väina regatt. Täna jõuab saarele circa 800 inimest. Kas kõigile ikka toidukraami jätkub?