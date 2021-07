GRAAFIKUD | Ööpäevaga tuvastati 21 koroonasse nakatunut, haiglas on 24 inimest

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 14 inimesel. 11 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 39,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,3%.

Pärast seda, kui nakatumiste suhtarv langes 1. juulil 28,2-ni, pole see järgneva kümne päeval enam kordagi allapoole "nõksu" teinud - kümnest päevast üheksal on see tõusnud, eile jäi samaks.