INTERAKTIIVNE KAART | Migrandivooks valmis? Eesti maismaapiiri seirevõimekus on alla kümne protsendi

Riigi piirivõimekus on paari viimase nädala jooksul kõvasti proovile pandud Leedus: nende naaber - Valgevene režiim - on paari nädala jooksul organiseerinud Leedu piirile sadu illegaalseid migrante.

Migrantidevoo tõttu on Leedus välja kuulutatud hädaolukord. Kohalikud leedukad on väljendanud nurinat riigi hambutu piiri kohta, mis ei sega migrante ebaseaduslikul piiriületamisel.

Leedu piiril asetleidev on oht, mis on mõeldav ka Eestis. Sellest johtuvalt avaldas näiteks välisminister Eva-Maria Liimets arvamust, et Eesti piir vajab tugevdamist ning käimasolevad maismaapiiri ehitustööd tuleb võimalikult kiiresti lõpuni viia. Siseminister Kristian Jaani tõdes samuti, et Eesti peab Leeduga sarnaseks olukorraks igaks juhuks valmis olema.