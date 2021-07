VILJA KÜSIB | Üllar Lanno tunnistab, et võttis skandaali tipus puhkuse lapse ratsavõistluse pärast

Olete lubanud terviseameti juhina võtta vastutuse riknenud vaktsiinide ümber puhkenud skandaali pärast, kui on vaja. Te pole tagasi astunud, praegu siis ikka veel ei ole vaja?

Igal asjal on oma aeg. Praegu on vaja ära kuulata, missuguse otsuse teeb riigikantselei juures loodud komisjon. Tänasele terviseametile võib ette heita mitmeid asju, teisalt vajavad teatud asjad veel selgitamist.

Läheme korraks päris algusse. Meenutage, palun, hetke, mil saite teada riknevatest vaktsiinidest. Kes teile sellest teatas, mida te tundsite?

Sain sellest teada e-kirja teel meie hulgilao eest vastutavalt isikult. See oli 25. juunil. Lugesin kirja läbi. Seda, mida see kõik tegelikult tähendab, ma tõenäoliselt ei adunud. Sain aru, et vaktiinilaos on olnud temperatuuritõus ja midagi on kahju saanud. Teavitasin ministeeriumit, et selline asi on toimunud. Tegelikult toimunust hakkasin aru saama alles pärast seda.

Te saatsite Tanel Kiigele kirja 25. juuni õhtul. See kiri ei olnud aga kirjutatud mitte ministrile, vaid ravimiametile, Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile ja mõningatele tippametnikele. Miks te ei saatnud isiklikku kirja? Miks te ei helistanud Kiigele?

Pean tunnistama, et tol hetkel ei adunud ma, et see on nii tõsine. Tagantjärele kasvas see asi palju suuremaks, kui ta siis oli. Pidasin vajalikuks infot kiiresti vahendada. Tagantjärele leian, et oleks jah olnud mõistlik helistada ja asju seletada. Aga ega mul tol hetkel endal ka rohkem informatsiooni ei olnud, et oleksin osanud tollele kirjale midagi lisada.

Tanel Kiik on teile ette heitnud, et te püüdsite algul probleemi pisendada. Ta on ka öelnud, et info, mida talle andsite, oli ebatäpne ja osutus hiljem valeks. Mida on teil selle peale öelda?

Juht saab jagada seda informatsiooni, mis tal on. Paremat ei olnud mul siis jagada. Tagantjärele on inimene alati targem. Mina rääkisin seda, mis mulle räägiti ja see oli tol hetkel minu jaoks parim teadmine.

Millal te saite aru, et asi on päriselt väga halb?