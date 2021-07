Haiti presidendi atentaadis kahtlustatuna arreteeriti veel kolmas USA kodanik. Ametlik versioon läheb järjest segasemaks

USA meedia teatel tegutseb Floridas samanimeline arst, ent esialgu pole selge, kas tegu on sama isikuga.

Haiti politseijuhi sõnul on praeguseks arreteeritud 18 Kolumbia ja kolm USA kodanikku. Viis Kolumbia kodanikku on tagaotsitavad ja kolm sai surma tulevahetuses politseiga, ütles Charles.

Ajalehe Miami Herald teatel on osa kinnipeetuid uurijatele kinnitanud, et operatsiooni eesmärk olevat olnud presidendi vahistamine, mitte tapmine. Uurimisega seotud allika väitel ütlesid USA kodanikud James Solages ja Joseph Vincent uurijatele, et neid palgati operatsiooni juurde tõlkideks. Ameeriklaste teada olnud Kolumbia püssimeestel sihtmärgi vahistamiseks ka arreteerimisorder, ent nende kohale saabudes olevat president olnud juba surnud, lisas allikas.