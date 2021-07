Estonia uuringud: laeva keskosa on kõrgem, toimunud on läbipaine

"Reedel, 9. juulil kell 15 alustasime plaanipäraselt laevavraki uuringuid lehviksonariga, et kaardistada laeva asend ja ümbritseva merepõhja seisund," rääkis Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Rene Arikas. "Esimese päeva uuring võttis pikalt aega ning töödega lõpetasime alles hilisõhtul, kui väljas hakkas pimenema ning töid takistama järjest tugevnev tuul ja lainetus, mis pärssis Rootsi uuringulaeva Electra af Askö tegevust. Vaatamata lainetusele on lehviksonariga saavutatud andmete ja pildikvaliteet üllatavalt hea. Ööseks sõitis uuringute emalaev Eva-316 ankrusse Lehtma ning Electra af Askö Soome Hanko sadama juurde. Öösel toimus lehviksonari uuringu andmete töötlemine ning hommikul saime Estonia õnnetuspaika naasta."

Rene Arikase sõnul on lehviksonari poolt tehtud kujutisel selgelt eristatavad Estonia vraki vööriosa, kiil ja ahter. Näha on sild, tekiehitis, akende read ülemistel tekkidel ning ankur, sõukruvi ja teised detailid. Näha on ka deformatsioone laevakere keskosas.

"Vrakki ümbritseval alal laevast põhja pool on kujutisel näha seljandikku, mis on arvatavalt tekkinud laeva uppumise tagajärjel," selgitab Arikas. "Seljandiku ja laevakere vahel on 5-7, kohati 10 meetri laiune kanal. Samuti on tekkinud kanal laeva ahtriosas. Arvatavalt on kanalite tekkimise põhjus, et laev on oma algsest asukohast varisenud allapoole lõuna ja ida suunas, kuna ta lebab seljandiku peal, mille materjaliks on ebapüsiv savikiht. Kokku on näha nelja väiksemat ja suuremat varingut, millest viimane tekkis aastatel 1995-1996 toimunud vraki kaadamise käigus, kui kogu vööri- ja ahtriosa ning ka lõunapoolne osa kaeti geotekstiiliga, see ankurdati vaieritega, kaeti kivikihiga ja sinna peale toodi ligi 300 000 kantmeetrit liiva. Ilmselgelt kaadamine ei õnnestunud ja sellest tulenevalt tekkisid varingud, mida täna sonariuuringutega näeme."

Keskosa kõvemal moreenil, vöör ja ahter pehmemal savil