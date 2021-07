Leedu lükkab kõik Valgevene piirilt saabunute varjupaigataotlused tagasi

Ametivõimude poolt küsitletud sisserändajate sõnul loodavad nad Euroopas asüüli saada, ent Leedu ei ole neile vastu tulemas. Õigupoolest plaanib riik väljasaatmisi kiirendada. Leedu võimude sõnul on migrandid Valgevene pahatahtliku tegevuse ohvriks langenud. Kohati on neilt kasseeritud Minski jõudmise eest kuni 15 tuhat eurot.

"Tuleb selgeks teha, et kuigi neile on lubatud lihtne tee Euroopasse, ei ole see tegelikult tõsi," ütles Leedu välisminister Linas Linkevičius. Minister ei osanud Leedu Delfile veel selgitada, kuidas viiakse sõnum rändajate sihtriikidesse: "Meie diplomaatiline võrgustik ei ole kindlasti nii ulatuslik, kui teistel riikidel."