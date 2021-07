Häiresüsteemi tingimusi kruttinud superadministraator töötab terviseametis

Terviseamet soovis kohtumisel saada ligipääsu andmetele, mis võimaldaks tuvastada, kes muutis häiresüsteemi toimimist nii, et see andis temperatuuri soojenemisest märku vaid nädalavahetusel, mitte aga riigipühadel või töövälisel ajal.

Terviseameti kommunikatsiooniosakonna juht Imre Kaas ütles laupäeval Delfile, et reedesel kohtumisel selgus, et viga polnud GuardSystemsi häiresüsteemis – see töötas nii, nagu see oli seadistatud. Kuna terviseameti külmladu soojenes üles nädala sees, siis vastavat häiret terviseametile ka ei tulnud.