USA lääneosa ähvardab enneolematu kuumalaine

USA lääne- ja edelaosa 31 miljonit elanikku valmistuvad saabuvaks kuumalaineks, mis ähvardab purustada mitu senist kuumarekordit. Võimude sõnul puudutab palavusoht paljusid California ja Nevada osariigi piirikondi ning Las Vegases võib temperatuur kerkida senisest tipust kõrgemale.

USA riiklik ilmateenistus (NWS) andis teada, et kuumaga kaasnevate tervisehädade risk on praegu äärmiselt kõrge, sest kuumus kestab kaua ja öösel jäävad õhutemperatuurid samuti kõrgeks.

Riigis on tavapäraselt mõõduka temperatuuriga alasid tabanud samuti enneolematu palavus. Oregonis anti sel nädalal teada 116 leitsakuga seotud surmast, Washingtonis 78 juhtumist. Briti väljaanne Guardian kirjutab, et Washingtoni andmed on eriti rabavad, sest mullu suri juuni ja augusti vahel seitse inimest kuuma tõttu. Perioodil 2015-2020 registreeriti osariigis kokku 39 taolist juhtumit.

„See tohutu kuumast tingitud surmade kasv on traagiline. Paljud inimesed arvasid, et nad ei näe kunagi midagi taolist, sest siin on mõõdukas kliima," sõnas Washingtoni osariigi tervishoiujuht Scott Lindquist. „Kliima on aga muutumas ja näeme seda suurtes üleujutustes, ajaloolise ulatusega metsatulekahjudes ja mujal."





Oregonis registreeriti enamik surmajuhtumeid Multnomah' maakonnas, paljudel ohvritel polnud kodus konditsioneere ega ventilaatoreid. Kõige noorem neist oli 37- ja vanim 97-aastane, kirjutab uudisteagentuur AP. Mitmed maakonnad on kuumalaine tõttu otsustanud avada spetsiaalsed „jahutuskeskused", kus palavuse käes vaevlevad inimesed saavad leevendust.

Sama kuumalaine tabas ka Kanada lääneosa. Briti Columbia provintsis jättis seetõttu elu arvatavasti rohkem kui 500 inimest, lisaks puhkesid sajad metsatulekahjud, mille kustutamisega tegeletakse tänaseni. Oli piirkondi, kus temperatuur ületas 46 kraadi piiri.