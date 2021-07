FOTOD | Pirital vette kadunud mehe otsingud lõpetati tänaseks

Täna laenutas inimene rannast SUP laua, mida täheldati hiljem vee peal triivimas. Laenutaja asjad on rannas ning inimesega ei ole õnnestunud kontakti saada. Laua laenutas 54-aastane mees politsei- ja piirivalveameti sõnul kell 13.30, pärast mida liikus ta sellega jõelt merele.

Rannavalvega võttis ühendust ka Pirita surfiklubi teenindaja, kes oli mehele varustuse rentinud ning teatas, et mehe isiklikud esemed on surfiklubis. Seejärel helistasid G4S vetelpäästjad koheselt häirekeskusesse ning asusid ise kaatriga mööda poide liini meest otsima. Kohale tulid merepääste ja politsei ning otsingutel aitas ka kopter.

Turvafirma G4S sõnul polnud mehel seljas päästevesti ega jala küljes SUP laua külge kinnitatavat ohutusnööri. Laua laenutaja oli palunud tal merele minemist vältida. Surfiklubi teenindaja oli mehel palunud SUP lauaga püsida jõel ning jõuesuudmest mere poole mitte liikuda. Tugeva maatuule tõttu oli oht, et laud triivib merele minnes kaldast liiga kaugele. Mehel ei olnud seljas päästevesti ega jala ümber ka laua külge kinnitatavat ohutusnööri. Veetemperatuur on Pirita rannas endiselt jahe – 14 kraadi.