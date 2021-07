Taliban: 85 protsenti Afganistanist on nüüd meie käes

Äärmusühendus Taliban väitis eile, et kontrollib nüüd 85 protsenti Afganistanist. Olukorras, kus USA väed lahkuvad riigist juba järgmise kuu lõpuks, suutsid äärmuslased enda kätte haarata ka kaks olulist piiripunkti Iraani ja Türkmenistaniga.

Vaid loetud tunnid pärast seda, kui USA riigipea Joe Biden oli teatanud, et ameeriklaste missioon saab Afganistanis läbi septembri asemel augustis, tegi avalduse ka Taliban ja ütles, et nende võitlejad on vallutanud riigi lääneosas kask tähtsat piiripunkti. Nüüd haldab Taliban alasid, mis ulatuvad Iraani piirist Hiina piirini, kirjutab uudisteagentuur AFP.

Moskvas visiidil viibinud Taliban andis seal teada, et Afganistani ligi 400-st piirkonnast on kontroll nende käes umbes 250-s. Väitele on võimatu leida sõltumatut kinnitust, kuid Afganistani valitsuse sõnul ei vasta äärmuslaste jutt tõele.

Taliban on viimaste nädalate jooksul suunanud edukalt oma tähelepanu riigi põhjaosale, kuid Afganistani valitsuse käes on eelkõige hulk provintsipealinnu, mida tuleb suuresti õhu kaudu varustada.

Biden tunnistas, et ei usu, et Kabul suudab ameeriklaste lahkumise järel tervet Afganistani territooriumi kontrolli all hoida. „Status quo jätkamine pole võimalik. Mina ei kavatse ameeriklaste järgmist põlvkonda Afganistani sõtta saata," teatas Biden sel nädalal.

Kui Bidenilt küsiti, kas Talibani võidukäik riigis on vältimatu, vastas Biden siiski, et tema hinnangul ei ole.