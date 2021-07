UURING | "Telefon-käes" helistamine autoroolis kahanenud, kuid pildistamine-filmimine kasvanud

Õpetlik kaader pealinna liiklusest: kuidas rooli taga mitte käituda. Foto: Andres Putting

Transpordiameti iga-aastane uuring ütleb, et telefoni käes hoidmine ja kasutamine rooli taga on Eesti autojuhtide seas pisut vähenenud – eriti selle arvelt, et rohkem autojuhte kasutab helistamiseks "käed-vaba" lahendusi. Seevastu näitab uuring, et kasvanud on autojuhtide arv, kes autot juhtides rooli taga telefoniga pilte-videoid teinud.