Prantsuse teadlased: Delta tüve peatamine võib nõuda elanikest 95 protsendi vaktsineerimist

Prantsuse valitsust tervishoiuküsimustes nõustavad teadlased hoiatasid eile, et koroonaviiruse Delta tüve leviku tõkestamiseks võib olla tarvis, et vaktsineeritud oleks 95 protsenti inimestest.

„Haigusjuhtumid kasvavad ja nii võib Delta tüvega seotud neljas laine kiiresti kohale jõuda," teatas Prantsuse teadusnõukogu uudisteagentuuri AFP järgi.

„Me ei saa epideemiat kontrolli alla, kui 90-95 protsenti inimestest ei ole vaktsineeritud või läbi põdenud," lisasid teadlased.

Seni on ainult umbes pooled Prantsuse elanikest saanud esimese ja 40 protsenti teise vaktsiinidoosi. Prantsuse võimud on seadnud eesmärgiks, et järgmise kuu lõpuks oleks kaks kolmandikku ehk 35 miljonit inimest täielikult kaitsepoogitud.

„Kui inimesed ootavad süstiga suvepuhkuse lõpuni, on juba liiga hilja," ütles Prantsuse teadusnõukogusse kuuluv epidemioloog Arnaud Fontanet telekanalile RTL. Fontanet rõhutas, et süst on tasuta ja äärmiselt tõhus.

Prantsusmaal on haigestumiste arv riigi avamise järel taas kasvama hakanud. President Emmanuel Macron teeb esmaspäeva õhtul telepöördumise, kus kuulutab eeldatavasti välja järgmised sammud.

Riigi kaitsenõukogu esmaspäevase kohtumise päevakorras on küsimus, kas muuta vaktsineerimine tervishoiutöötajatele kohtustuseks. See on Prantsuse teadusnõukogu üks põhilisi soovitusi.

Ministrid võiks seaduseelnõus kokku leppida juba teisipäeval, et siis see parlamenti saata.