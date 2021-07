Augusti lõpus saab otsa Marek Seeri tööleping, kas seda plaanitakse pikendada?



Koroonavastane vaktsineerimine saab olema veel lähiaastatel riigi prioriteet. See tähendab, et igal juhul on oluline, et vaktsineerimise koordineerimine jätkuks edaspidi. See inimene, kes jätkab pärast Seeri lõppemist, vastutab vaktsineerimise eest.