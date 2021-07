Fischeri sõnul ei ole Eestis ega mujal maailmas üldine vaktsineerituse tase rahuldav, mistõttu möllabki näiteks Inglismaal praegu delta-tüvi ning päevaseid nakatumisi lisandub mitmekümne tuhande kaupa.

"Delta-tüvi on põhjus, miks nakatumise kasv on ka seal, kus vaktsineerimisega on oldud edukamad," rääkis Fischer.