WHO: kolmanda doosi kasulikkuse kohta pole hetkel piisavalt tõendeid

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas täna, et kolmanda vaktsiinidoosi kasulikkuse kohta pole piisavalt tõendeid.

„Me ei tea seni, kas kolmandat doosi on koroonaviiruse vastase kaitse säilitamiseks vaja, kuni on kogutud piisavalt lisaandmeid. Kuid uurijad tegelevad antud küsimusega," teatas WHO vastuseks uudisteagentuuri Reuters päringule.