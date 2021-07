VILJA KÜSIB: Taavi Rõivas: Kersti Kaljulaid võiks ametis jätkata

Teil ei ole sokke jalas??? Ma eeldasin, et täna on roosas sokid, aga ei midagi?

2014 oli see Eesti meediale tohutult kuum uudis, kui ma vahetasin mustad sokid mõnikord värviliste vastu. Täna ei imestaks selle üle enam keegi. Oleks, teadnud, et näitate täiskaadrit, oleksin midagi viisakamat jalga pannud.

Algatuseks sellest, kuidas teil läheb. Väino Kaldoja on teid võtnud oma firma nõukogu esimeheks. See pole ju mingi täiskohaga töö? Teil on ilmselt palju aega?

Meil teevad nii nõukogu esimees, juhatuse esimees kui ka rohkem kui 50 inimest väga palju tööd.

Käitegi iga päev tööl?

See on muidugi hea ettekujutus, et rahvusvahelise tehnoloogiaettevõtte ehitamine on lihtne asi, mis konti ei murra. Praktikas see nii lihtne ei ole. Rahvusvaheliselt läbi löönud ettevõtted teevad ööl ja päeval rasket tööd. Meie oleme teekonna alguses. Teeme Auve Techis asju, mida keegi maailmas ei ole teinud. Esmaspäeval esitlesime koos Tartu ülikooliga maailma esimest autonoomselt vesinikusõidukit. Suurem ambitsioon on tuua rohkem inimesi isiklikest autodest välja, sõitma ühistranspordiga, ukseni tooksid meie autonoomsed sõidukid.

Papa Kaldoja võttis teid kindlasti hea palga peale. Kaks-kolm riigikogulase palka vähemasti?

Need ei ole kindlasti teemad, millest me tulime siia täna rääkima.

Seda niisama soojenduse korras.

Hea katse, lähme järgmise teema juurde.

Aega on teil siiski palju. Kolite sügisel uude koju. Treenite Ironmaniks ja teete helikopteri piloodi luba.

Sport ja koduehitus on tõesti väga ajamahukad...

... ja ka rahamahukad.

... ja tulevad rohkem pere ja sõpradega kohtumise arvelt. Valmistume Luisaga Ironmaniks mõlemad ja seda eesmärgiga koos trenni teha ja paremasse vormi saada. Eelmisel suvel käisime palju sõpradega väljas, praegu on mõlemal igal nädalavahetusel mitu trenni.

Mis see kõva sporditegemise ajend oli? Hakkasite hea elu peal juurde võtma?