Biden: USA sõdurid lahkuvad juba järgmise kuu lõpuks Afganistanist

USA riigipea Joe Biden tõotas eile, et ei kavatse ameeriklaste järgmist põlvkonda Afganistani sõtta saata. Biden kinnitas, et USA tõmbab väed riigist 31. augustiks välja.

„Meie sõjaline missioon Afganistanis lõpeb 31. augustil," sõnas Biden. USA riigipea oli varasemalt öelnud lahkumiskuupäevaks 11. septembri, kuid Pentagon teatas sel nädalal, et 90 protsenti operatsioonist on juba tehtud.

Bideni sõnul ütlesid kõrged kaitseametnikud talle, et kiire väljatõmbumine on USA sõdurite kaitsmiseks kõige tõhusam meetod. Ka märkis Biden, et operatsioon pole seni maksma läinud ühegi ameeriklase elu. „Antud kontekstis võrdub kiirus ohutusega," ütles Biden.