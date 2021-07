FOTOD JA VIDEO | "Kuidas saab nii kultuuritu olla." Kommunismiohvrite memoriaalis pildistati BMWd, politsei alustas menetlust

Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Sergei Metlev tegi juhtumi järel politseisse süüteoavalduse ning tunnistas, et sellist eneseimetlevat barbaarsust pole veel memoriaalis nähtud.

Metlevi sõnul on memoriaalis olnud probleeme liiga kiiresti sõitvate jalg- ja tõukeratturite ning omapäi jäetud lastega, kes memoriaali musti paneele kriimustavad.

"Aga sellist teadlikku barbaarsust ei osanud oodata. Tegu on sümboolse hauatähisega, see on ainuke paik maailmas, kus tuhanded eesti pered saavad oma kommunismiohvrist sugulasi nende nimede juures mälestada," ütles Metlev.

Tema kinnitusel on memoriaali puhul tegu meie rahva mälukandjaga. "Ei mahu pähe, kuidas saab olla nii ükskõikne ja kultuuritu. Politseisse on teade edastatud ja loodan, et sellega tegeletakse tõsiselt," sõnas Metlev.

Metlev julgustas kõiki filmima ja pildistama rikkumisi ja väärituid tegusid, mis memoriaalis võidakse toime panna, ja esimesel võimalusel teavitama neist politseid.

"Kui olukord seda võimaldab ja see pole ohtlik, siis tehke kombevastaselt käitujale märkus.

Usun, et järjest rohkem inimesi mõistavad selle paiga erilist kohta meie kultuuris ja hoolivad selle korrashoiust. On ju ilus mõelda, et tänased lasteaialapsed lähevad sinna kunagi koos oma lastelastega ning koht on endiselt korras, ilus ja õpetab meie mineviku rasket kogemust, et see enam ei korduks," lisas ta.

Hea lugeja! Kui tunned ära punapäise fotograafi, siis anna sellest palun teada vihje@delfi.ee.

Ida-Harju piirkonnapolitseinik Marili Tammiste ütles, et politsei on juhtunu osas alustanud menetlust paragrahvi 262 alusel, mis käsitleb avaliku korra rikkumist.

"Kuigi mälestusmärgile ei tekitatud füüsilist kahju, ei ole selline käitumine aktsepteeritav, kuna see riivas paljude inimeste tundeid," lisas Tammiste.

Kõigil, kes nägid juhtunut pealt, palub politsei sellest teada anda Ida-Harju politseijaoskonna vanemväärteomenetleja Sergei Dõmšale sergei.domsa@politsei.ee.