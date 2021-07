USA lükkas Pfizeri kolmanda lisadoosi süstimise ettepaneku esialgu tagasi

Ravimitootja Pfizer kavatseb järgmisel kuul paluda USA võimudelt, et need lubaksid süstida koroonaviiruse vaktsiini kordusannuse, teatas Pfizer eile.

Ettevõte tugines oma palvel tõenditele, et kuus kuud pärast kahe süsti saamist on suurem oht uuesti viirusega nakatuda, lisaks tekitab muret praegu kiiresti leviv nakkavam deltatüvi.

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) ja haiguste kontrolli ja tõrje keskus (CDC) teatasid aga ühises avalduses, et need ameeriklased, kes on kaks doosi Pfizeri vaktsiini kätte saanud, on täielikult kaitsepoogitud ega vaja praegu kolmandat lisadoosi. Ka on osa teadlastest seadnud väited kolmanda doosi vajalikkusest kahtluse alla.

„Oleme lisadooside süstimiseks siis valmis, kui teadus peaks seda kinnitama, et need on vajalikud," teatasid FDA ja CDC.

Pziferi teadusjuhi Mikael Dolsteni sõnul on Iisraelis hiljuti märgatud vaktsiini tõhususe vähenemine seotud eelkõige nende inimestega, kes vaktsineerisid end jaanuaris või veebruaris. Iisraeli tervishoiuministeeriumi teatel langes vaktsiini tõhusus nakatumise ja haigestumise tõkestumisel 64 protsendile, kirjutab uudisteagentuur AFP.

„Pziferi vaktsiin on deltatüve vastu väga tõhus," ütles Dosten ühes intervjuus, kuid lisas, et pärast kuut kuud valitseb tõenäoliselt uue nakatumise oht, sest antikehad kaovad. Dolsten rõhutas siiski, et Iisraeli ja Briti andmete põhjal pakub Pfizeri vaktsiin ka aja möödudes siiski tõsise haigestumise eest kaitset 95 protsenti.