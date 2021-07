FOTOD | Hüvasti, pärnaallee: Haapsalu peatänavat ei tunne enam äragi

Peatänaval käinud piltnik kirjeldas, et pärastlõunal olid mõlemal pool tänavat puud läinud.

Haapsalu Facebooki grupis on mõnedki inimesed puude mahavõtmise üle kurvad. Peamiselt kaheldakse, kas remondi tõttu on vaja kogu allee välja vahetada ning tuntakse muret, et Posti tänaval pole edaspidi päikese eest varjulist kohta.