Tiskre tee rekonstrueerimistööd on peatatud teadmata ajaks

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul peatati tee rekonstrueerimistööd, sest ehitusega seotud hangete hinnad on lühikese aja jooksul palju tõusnud. Klandorf lisas, et linn on otsustanud keskenduda vältimatute projektide elluviimisele. „Olukorda analüüsides leidsime, et Tiskre tee rekonstrueerimine ei ole praegu ajakriitiline ning sellest vabanevaid vahendeid saab kasutada kiireloomulisemate objektide realiseerimiseks,” ütles Klandorf.