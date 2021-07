VIDEO | Kiltsi lennuväljal juhtus kiirendusvõistluse ajal avarii: masin rullus korduvalt üle katuse, juht sai kergelt viga

Estonian Drag Racing Association korraldusmeeskonna liige Kaarel Oras ütles, et tegu ei ole üldsegi õnnetusega, vaid tavapärase tehnilise rikkega. “Seda ei nimetata tegelikult üldse õnnetuseks, see on tavapärane võistlusolukord. Auto rullub mõned korrad üle katuse, see ei tähenda midagi tegelikult,” ütles Oras. Oras lisas, et tihti selliseid rikkeid ei juhtu.

Autos olnud juht oli autos üksi ning pääses õnnetusest kergete vigastusetega. “Inimene aidati autost välja, läbis kontrolli ja tänaseks on ta kodus,” ütles Oras.

Kuigi Oras nimetas juhtunut tavaliseks ürituse osaks ei juhtu sellised asju tihti. Orase sõnul juhtub selliseid õnnetusi umbes aastas korra, kuid korraldajate jaoks ei ole see harukordne. Oras lisas, et ka politseiga vestledi õnnetuse teemal, aga kuna tegu ei olnud liiklusõnnetusega ei olnud ka alust algatada uurimist.