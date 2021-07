KAART | Leedu migrandid on Valgevenesse sõitnud "turistid". Vaata, kustkaudu nad riigipiiri üritavad ületada

Viimase paari nädalaga on Valgevene orkestreerinud Leedu piirile sadu ilma dokumentideta migrante. Naaberriigi poolt korraldatud rändesurve on osutunud nõnda tugevaks, et Leedu vajab ebaseaduslike sissetungijate menetlemiseks abi teistelt Euroopa Liidu riikidelt.

Siseminister Kristian Jaani rääkis valitsuse pressikonverentsil, et migrantidel on paar peamist paika, kust nad üritavad Leetu siseneda. Leedu piirile tulevad inimesed on Valgevenesse ministri sõnul sattunud turisminduse eesmärgiga.

Mis "turistidega" täpsemalt tegu, saab lugeda ka SIIT.

Kõige rohkem ületatakse Leedu piiri Jaani sõnul Minski ja Leedu vahelise kiirtee lähistel.

Minister Jaani rääkis, et Leedu on migrantidevoo haldamiseks palunud abi ka välisriikidelt. Näiteks saadab Eesti appi ESTPOL 5 rühma, mille ülesandeks on objektikaitse ning jagada meie droonivõimekust.

Eesti rühm saadetakse Poola, Leedu ning Valgevene piirikoha juurde, sest see olevat teine levinud paik, kustkaudu migrandid Leetu üritavad pääseda.

Eestlaste missioon Leedus kestab augustini.

Praeguste andmete järgi on tänavu Leedu piiri proovinud ületada 12 korda rohkem inimesi kui möödunud aastal kokku. Piirivalve on kinni pidanud üle 1500 inimese.