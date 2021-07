Kaja Kallas lubas vaktsineeritutele rohkem vabadusi. Mis need olema saavad?

Terviseameti pressiesindaja Merilin Verniku sõnul oleneb kõik valitsuse otsusest ning praegu ei ole veel kindel, mis erisusi vaktsineeritutele lisaks tehakse. Praegu on suurim vabadus vaktsineeritutel võrreldes isikutega, kes pole kaitsesüsti saanud see, et nad ei pea jääma ei reisilt tulles ega nakatunuga kokku puutudes eneseisolatsiooni. Verniku sõnul on praegu veel vara öelda, millal kindel plaan valitsuse poolt paika pannakse ning millised õigused seal olema saavad.

Teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul jäävad uue laine ajal vaktsineeritutele tõenäoliselt kehtima samad vabadused, mis seni. „Täielikult vaktsineeritud inimesed ei pea eneseisolatsiooni jääma isegi, kui neil on olnud lähikontakt positiivse testi andnud inimesega,” ütles Lutsar.

Lutsar lisas, et kolmanda laine ajal võivad jääda kehtima õigused seoses reisimisega. Näiteks reisile minnes aktsepteeritakse, et vaktsineeritud inimene ei ole eelnevalt teinud koroonatesti ning reisilt naastes ei ole samuti vaja testi teha.

Mis aga puudutab vaktsiinipassi alusel kontserdile, restorani või spaasse minekut, ütles Lutsar, et need on veel arutelu küsimused. Ta lisas, et see võib aga olla potentsiaalselt uus vaktsineeritud inimeste vabadus kolmanda laine ajal. Lutsari sõnul saab vajadusel lihtsalt kontrollida QR-koodi, mille vaktsineeritud inimene leiab oma digiloost. „Minul on see välja trükitud ja käekotis, kus seda küsitakse, seal ma seda ka ette näitan,” ütles Lutsar.

Eesti on vaktsineerimisi on tehtud kokku 574 902 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 476 641 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 52,4%. Plaanide kohaselt tuleks enne sügist vaktsineerida veel 190 000 inimest.

Viiruse uue nn deltatüve tõttu on nakatumine Eestis ja mujalgi Euroopas taas kergele tõusule pööranud. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on eilse seisuga 34,8, ehkki vahepeal jõudis see langeda 29 peale. Haiglaravi vajab üle Eesti praegu 25 patsienti.