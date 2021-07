Õpilasfirma Speculo: mida aeg edasi, seda rohkem hakkasime firma juhtimist nautima

Esialgne plaan näeb ette müügitegevuse lõpetamist sel suvel. Sellegipoolest peame oluliseks välja tuua, et Speculo ootamatu edukus on pannud meid mõtlema ka vähe teistsugusele stsenaariumile – firma tegevuse jätkamisele ja edendamisele. Seda, mis täpsemalt edasi saab, näitab aga aeg.

Enda nähtavana hoidmine on päevakorras küll pigem talvisel ajal, kuid see ei tähenda, et see suvel vähem oluline oleks. Näiteks meie personalil on kõigil mõni reflektor ka maskile või pusale kinnitatud.