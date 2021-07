KOGEMUSLUGU | SUP-laudur Katriina merel ohtu sattumisest: sellel päeval olid lained kuni kahemeetrised

Ma usun, et SUP-lauaga sõitmine sobib kõigile, kuna sellega on üpriski lihtne alustada ja see on ka üsna ohutu sport. Lisaks on aerulaudu lihtne transportida ning on olemas väga palju erineva suuruse ja kujuga laudasid, mille seast saab valida just endale sobiva. SUP-lauaga sõites peab tähele panema, et sa oma võimeid üle ei hindaks ning vee peal liiga julgeks ja ülbeks ei muutuks, kuna nii on õnnetused kerged tulema.