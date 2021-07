Kaja Kallas: me ei saada praegu Valgevenesse suursaadikut

President Kersti Kaljulaid kuulutas teisipäeval välja uue Eesti suursaadiku Valgevenes. Peaminister Kallase sõnul saadetakse suursaadik Lensmenti Valgevene riigijuhile volikirja üle andma alles siis, kui riigis on demokraatlikult valitud juht.

Pressikonverentsil tõi peaminister lisaks välja, et Eesti jaoks on oluline, et meil oleks Valgevenes esindatus ja toimiks diplomaatiline läbikäimine.

Presidendi otsust uus suursaadik välja kuulutada kritiseerisid mitmed kohalikud poliitikud. Nii Urmas Paet kui Urmas Reinsalu laitsid presidendi ajastust.

"Paraku näitasime, et ei julge ega oska kriitilise surve all seista väärtuste eest ega mõista, et ka riikidevahelistes suhetes on ajastus määrava kaaluga," kirjutas Reinsalu kolmapäeval ühismeedias.

Välisminister Eva-Maria Liimets kommenteeris ERR-ile, et suursaadiku nimetamise ajastus tulenes seadusest.

"Praeguse otsuse ajastus tulenes selgelt Eesti riigi sisesest seadusandlusest, kus president 30 päeva jooksul pärast valitsuse otsust suursaadiku välja kuulutas. Kuid see ei anna meile jätkusammudeks otsest ajalist survet. Selles me oleme autonoomsed ja teeme füüsilise lähetuse otsuse sel hetkel, kui olukord on sobiv," kommenteeris Liimets