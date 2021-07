FOTOD ja VIDEO | Paduvihm uputas Tallinna tänavad üle

Paduvihm jättis osad Tallinna tänavad paksu veekihi alla ning vihmavarjude all seni kuivaks jäänud jalakäiad pidid lootma parimat, et mõni auto neid pealaest jalatallani märjaks ei kasta. Lisaks muutus nähtavus kohati raskeks ning ka autojuhtidel oli tükk tegu, et ohutult sihtkohta jõuda.