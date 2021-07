Lähisuhtevägivald – mis see on ja kuhu pöörduda?

Lähisuhtevägivald (ka perevägivald) on igasugune vaimne, füüsiline ja seksuaalne vägivald, mis leiab aset inimeste vahel, kes on või on olnud varem üksteisega intiimsuhetes. Vägivalla all võivad kannatada nii mehed, naised kui ka lapsed. Laiemas tähenduses hõlmab lähisuhtevägivald lisaks ka lähisuhetes esinevat laste-, vanurite- või puuetega inimeste vastast või vahelist vägivalda.