Eesti erameedia annab vaktsineerimisele hoogu, avaldades tasuta reklaame

“Meedialiit panustab koroonakriisi lõpetamisse tasuta meediapindadega, et kutsuda Eesti elanikke üles end võimalikult kiiresti vaktsineerima. See on ainus võimalus elada kolmas laine võimalikult väikese nakatumise ja minimaalsete piirangutega üle,“ ütles Eesti Meediaettevõtete Liidu juhataja *Merle Viirmaa-Treifeldt.