Leedu valitsus: Iraagis tegutsevad Valgevene “reisibürood” meelitavad inimesi Euroopasse, järsult kasvab ka Aafrikast tulijate hulk

Leedu siseministri asetäitja Arnoldas Abramavičius ütles kolmapäeval riigiraadiole, et riik tegeleb Valgevene vallandatud rändekriisi lahendamisega mitmel tasandil. Tänavu on illegaalselt Valgevenest Leetu saabunud üle 1400 inimese, enamik neist viimase kuu jooksul.

“Esimene samm on suhelda päritoluriikidega, sealhulgas Iraagi valitsusega,” ütles Abramavičius. “Suureks allikaks on Bagdad-Minski reisid, mida Iraagis aktiivselt reklaamitakse.” Ka peaminister Ingrida Šimonytė ütles eile, et Valgevene tegeleb aktiivselt reiside korraldamisega. “Reisibürood korraldavad Bagdadi ja Minski vahel otselende ning Valgevenes ja teistes riikides tegutsevad agentuurid tegelevad aktiivselt Minskisse “turistide” meelitamisega,” ütles Šimonytė. Lähiajal plaanib Iraagi-visiiti välisminister Gabrielius Landsbergis koos siseministeerumi esindajatega.

Abramavičius lisas, et alates eelmisest nädalast on ootamatult palju hakanud saabuma ka Aafrika riikide kodanikke. “Küsitlemisel saadud info järgi viibisid nad Valgevenes, kuni neile teatati, et tund on tulnud, nad saadetakse Valgevenest välja ja näidatakse kätte suund Leetu,” ütles aseminister.

Abramavičius märkis, et kohalikele elanikele migrandid endast erilist ohtu ei kujuta. “Vähemalt mitte need, kes on kinni peetud,” lisas ta. Suureks probleemiks on sageli küsimus, mis keeles saabujatega suhelda. “Kaks kolmandikku saabub ilma isikuttõendavate dokumentideta,” lisas aseminister. Paljud Iraagi kurdid ja araablased soovivad kokkuvõttes jõuda Rootsi või Saksamaale. “See protsess on käinud juba 2016. aastast ja midagi uut siin ei ole, lihtsalt Valgevene on avanud neile uue idapoolse tee.”