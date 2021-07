Uuring: Tartu ülikool on Eesti konkurentsitult mainekaim kõrgkool

Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk vastas küsimusele, mis teda üllatas ja miks on tugev maine ülikooli jaoks oluline, järgmiselt: „Uuringus on ülikooli jaoks vähe uudiseid ja see on hea. Üle 90% inimestest arvab, et Tartu ülikoolis antav haridus on kõrgetasemeline, et me oleme usaldusväärsed ja et ülikooli lõpudiplom on tööturul hinnatud. On oluline, et noortel ja nende vanematel oleks usaldus siinse kõrghariduse kvaliteedi vastu, kuna nutikatele koolilõpetajatele on avatud kogu maailma ülikoolid ning seega on konkurents tihe. Ainult rahvusvaheliselt ja maailma tipptasemel tegutsedes loome ülikooli, kuhu soovivad tulla ka väga tugevad. Viimased andmed näitavad, et u 90% kõige tublimatest koolilõpetajatest astuvad Eesti ülikoolidesse ja neist omakorda ligi 2/3 Tartu ülikooli. Kolmandat aastat pakume sellistele noortele ka eriprogrammi „Talendid Tartusse!“.