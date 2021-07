FOTOD | Haapsalu peatänavat saadab kolmapäevast alates pärnapuude asemel kändude rivi

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles möödunud nädalal Delfile, et ehituse käigus oleksid pärnapuud viga saanud ning seetõttu otsustati need ennetavalt eemaldada. Puud asendatakse pärast teetööde lõppemist uutega. „Raske otsus, aga me ei soovi, et Haapsalus oleks viie aasta pärast kuivanud puude allee,” kommenteeris Sukles läinud nädalal Delfile.