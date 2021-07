Praeguste andmete järgi on tänavu Leedu piiri proovinud ületada 12 korda rohkem inimesi, kui möödunud aastal kokku. Piirivalve on kinni pidanud üle 1500 inimese.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütleb, et kahe riigi vaheliste pingete laabumist lähiajal oodata ei ole. „Kuni septembrini saab tõenöoliselt olema aktiivne faas, sest siis toimuvad Valgevene ja Venemaa suurõppused,” kommenteeris Mihkelson. Tema kinnitusel on Valgevene senine tegevus teadlik konveiermeetodil migrantide koondamine.