Uus info: COVID-19 on põhjustanud 11-aastase lapse surma ning ühe surnultsünni

Terviseametile edastatava haiglaravi aruandes need faktid ei kajastu. Miks see nii on, uuritakse praegu. Uus teave on pärit Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri andmetest. "Siin peab aga tähele panema, et surmapõhjuseid vaatab Tervise Arengu Instituut (TAI) üle tagantjärele ning vajadusel tehakse korrektuurid," ütles terviseameti pressiesindaja Merilin Vernik.