KUULA | Suvised terviseohud ja kuidas valmistuda muretuks suvepuhkuseks

Töö on mitmekülgne ja keerukas – nõu antakse mitmes keeles ja abi saavad kõik inimesed, ka ravikindlustuseta ja välismaal elavad. Tutvume saates nõuandetelefoni igapäevatöö ja seal toimetavate tublide meditsiinitöötajatega. Külas on 1220 teenindusjuht Kärt Kukk, kes räägib sellest, kuidas muutis koroonakriis ja eriolukord 1220 töökorraldust. Helistajad olid hirmul, ärevad ning mõne tunniga tuli teenindada koguni 10 000 kõnet.

Kärt Kuke kõrval on stuudios nõuandeliini kõnedele vastav õde ja nõustaja Maire Maamets, kes lisaks 1220 tööle on ka igapäevaselt praktiseeriv kiirabiõde. Tema sõnul on suveperioodil palavate ilmadega kõige enam ohus väikelapsed ja vanemad inimesed – kõige ohtlikumad on päikesepiste, traumad ning seda sageli just koduaias. Maamets jagab soovitusi, kuidas suure kuumaga oma tervist hoida, suverõõme ohutult nautida ning milliste murede korral peaks abi saamiseks pöörduma just nõuandetelefoni 1220 numbrile.