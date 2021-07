Ülikool, mille juures Mart Lätte kinni peeti, eitab Eesti välisministeeriumi väidet töökohtumise toimumisest

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles täna Vikerraadiole, et praegu oodatakse Vene Föderatsioonilt täiendavat infot juhtunu kohta. Vene võimud vestlesid Lättega poolteist tundi. "Praegu on ta kenasti vabaduses," ütles Liimets.

Minister lisas, et Eestil ei ole praegu plaanis Lättet tagasi koju kutsuda. "Meil on välisteenistuses inimestel kindlad rotatsiooniajad algus- ja lõpukuupäevaga, meil ei ole alust muudatuste elluviimiseks," ütles Liimets. Ta rõhutas veelkord, et täiendav info Vene poolelt oodatakse ära. "Seda ma usun küll, et meie konsul saab ohutult koju tulla, aga mis saab edasi, sõltub sellest, millist informatsiooni Vene Föderatsioon meile annab," ütles Liimets.