Deltatüve tõttu on Eestis haigestumine taas tõusuteel

26. nädala jooksul lisandus 227 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga, suurenes uute juhtude arv 37,6% võrra ning kasvas nakatamiskordaja R, mis on üle-eestiliselt 1–1,2 (eelmisel nädalal oli R 0,67). „Üldine haigestumise langus on jaanipäeva, aga ka India tüve suurema levikupotensiaali tõttu muutunud väikseks kasvuks,“ ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Härma rääkis, et deltatüvele viitavate proovide osakaal kõikidest positiivsetest tulemustest kasvanud 67%-ni. „Alates 26. nädalast on deltatüvi Eestis domineeriv,“ lisas ta.

„Piiriületajatel on terviseameti hinnangul suur huvi testida ja veenduda, et nad on nakkusohutud. Samamoodi on inimesed pigem ettevaatlikud deltatüve suhtes, mis annab lootust, et me ei liigu pikemaajalisesse kasvutrendi ja koostöös nakatunutega saame kasvutrendi kiiresti pidama.“