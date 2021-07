VIDEO JA FOTOD | Emalaev on stardiks valmis: homme algavad Estonia vraki ja merepõhja eeluuringud

Ohutusjuurdluse keskuse juhataja Rene Arikas näitas täna ennelõunal ajakirjanikele Tallinnas uuringute emalaeva EVA-316. "Eesmärgiks on valmistuda põhiuuringuteks, mis algavad järgmisel aastal," selgitas ta Delfile. Nn soojenduseks on vaja teada saada täpsemalt merepõhjast ja sellest, mis seal ootamas. "Kus kohas savikihid, kus liiv, moreenikihid," loetles ta.

"Oluline ka teada saada, kus on vigastused laeva paremas pardas, mis on vigastuste ulatus ja iseloom. Millist tehnikat oleks vaja põhiuuringute käigus kasutada."

Kokku on merel neil päevil kahe laeva peal püsivalt 28 inimest. Murekohaks võivad olla äikesetormid, ent vähemasti praeguse prognoosi kohaselt peaks ilm pigem ilus olema. Vajadusel saab minna ka Soome rannikule varju, kui peaks esinema mingeid probleeme ilmaoludega või kõva lainetusega. Koostööd tehakse ka PPAga.

Estonia uppumiskoha kauguse kohta maismaast muigas tänasel üritusel üks meremees sedagi, et tegu pole ju suure avaookeaniga, vraki koht on ikka mandrile suhteliselt lähedal.

Peaminister Kaja Kallas sõnas siis, et valitsuse jaoks on oluline, et uute asjaolude väljaselgitamine toimub mainitud keskuse koordineerimisel, sõltumatult ning Eesti, Soome ja Rootsi ohutusjuurdluse asutuste koostöös.