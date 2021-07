USA senaatorid tulevad järgmisel nädalal Tallinnasse sõprust värskendama

Saatkonna teatel on visiit mõeldud rõhutama USA toetust meie piirkonna julgeolekule ja pikaajalisele partnerlusele Eestiga. Cardini juhtimisel koostatud Kongressi raportis märgiti 2018. aastal, et Eesti ja Soome on astunud Venemaa sekkumise suhtes kiireid ja tõhusaid vastusamme ning kutsuti USA-d nendest kogemustest õppima. Ka Wicker on korduvalt kutsunud üles Venemaa agressiivsele tegevusele ja korruptsioonile tõhusamalt vastu seisma.