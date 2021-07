FOTOD | Haapsalu peatänaval hakati puid langetama, kokku võetakse maha 115 pärna

Haapsalu Posti tänav läks neil päevil remonti, täna jõudsid tööd niikaugele, et hakati tee äärest puid maha võtma.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul on seekord plaanitud teha teeremont ulatuslikult, mistõttu saab suure tõenäosusega viga praegu Posti tänavat ehtiv pärnapuude allee. Seetõttu otsustas Haapsalu linnavalitsus eemaldada 115 Posti tänava puud ning teetööde järel need asendada. „Raske otsus, aga me ei soovi, et Haapsalus oleks viie aasta pärast kuivanud puude allee,” kommenteeris Sukles läinud nädalal Delfile.

Haapsalu Facebooki grupis on mõnedki inimesed puude maha võtmise üle kurvad. Peamiselt kaheldakse, kas remondi tõttu on vaja kogu allee välja vahetada ning tuntakse muret, et Posti tänaval pole edaspidi päikese eest varjulist kohta.

Suklese sõnul on küll nurisejaid, kuid valdavalt mõistavad kohalikud teeremondi ja puudevahetamise vajadust. „Nurisejad on vähemuses ja see tuleb nende suust, kes ise ei ela Haapsalus,” ütles linnapea.