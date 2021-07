New Yorgi järgmiseks linnapeaks saab tõenäoliselt mustanahaline politseikapten

Teisipäeva õhtuks hindas uudisteagentuur AP häältevahe piisavalt suureks, et lugeda Adams võitjaks. Teisele kohale jäi tehnokraatliku programmiga kandideerinud endine linnaametnik Kathryn Garcia. Demokraatide vasakpoolset tiiba esindav Maya Wiley jäi kolmandaks.

60-aastane Adams on demokraatide parempoolse tiiva esindaja, kes on kritiseerinud liikumise Black Lives Matter üleskutset politsei rahastamine lõpetada. “Kui mustad elud tõesti loevad, siis ei ole asi ainult politseivägivallas,” ütles ta toetajatele peetud kõnes. “Peame võitlema kogu vägivallaga, mis meie kogukondi killustab.” Aastail 1984-2006 politseis töötanud ja kapteni aukraadis lahkunud Adams on lubanud tegeleda vägivallakuritegevuse vähendamisega.