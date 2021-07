FSB pidas Peterburis kinni Eesti konsuli Mart Lätte. Välisministeerium: süüdistus on alusetu

"See tegevus ei ühildu diplomaatilise töötaja staatusega ja sellel on Venemaa suhtes selge vaenulik iseloom," teatas FSB Venemaa riiklikule meediale. "Diplomaadi suhtes rakendatakse rahvusvahelise õiguse normides sätestatud meetmeid," seisis Venemaa julgeolekuteenistuse FSB kodulehel avaldatud teates.

Välisministeeriumi sõnul on Lätte vastu esitatud süüdistused alusetud ning tõendid võltsitud. “See on järjekordne näide sellest, et Venemaa pole huvitatud sõbralikest suhetest naaberriikidega,” rääkis Delfile välisministeeriumi avalike suhete osakonna juht Aari Lemmik. “Eesti mõistab sellise provokatsiooni hukka."