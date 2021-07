Lukašenka: põgenikke ei huvita Valgevene, nad soovivad jõuda sooja ja õdusasse Euroopasse

“Kui keegi arvab, et me sulgeme nüüd piiri Poola, Leedu, Läti või Ukrainaga, et hakata Afganistanist, Iraanist, Iraagist, Liibüast, Süüriast ja Tuneesiast saabunud põgenikega ise tegelema, siis eksivad nad rängalt,” kinnitas Aleksandr Lukašenka täna riiklikule uudistekanalile BelTA.

“Meie ei hoia kedagi kinni – pealegi ei eelistagi nad siia jääda – nad soovivad jõuda sooja ja õdusasse Euroopasse,” lisas Valgevene liider.

Lukašenka sõnul on Lääs süüdistanud Minskit selles, et nad üle Leedu piiri EL-i jõudnud migrante tagasi võtma ei soostu. Tema jaoks on see arusaamatu: “Inimesed põgenevad Euroopasse koleduste ja sõja eest, ja nüüd nad tahavad, et me koguksime needsamad migrandid Valgevenes kokku ning sunniksime ebainimlikesse laagritesse," vahendab Leedu Delfi.

Tema meelest on see välistatud, eriti pärast Valgevene ja Venemaa vastu astutud samme: “Inimesed põgenevad sõja eest, ning meie laseme neil minna, kuhu nad soovivad. Nende eesmärgiks on ilmselgelt jõuda ihaldatud Euroopa Liitu.”

Leedu valitsus kuulutas nädalavahetusel välja eriolukorra. Alates jaanuarist on nende piirivalve kinni pidanud rohkem kui 1400 sisserändajat, kellest valdav osa on saabunud viimase paari nädala jooksul. Riiki saabuvate põgenike arv kasvab iga päev.

Leedu valitsuse kinnitusel on järsult suurenenud põgenikevool Valgevene vastus naaberriigile, kui viimased nõudsid Euroopa Liidus ühena kõige innukamatest Valgevene vastu suunatud karmimaid sanktsioone.

Lukašenka režiimi on viimasel ajal süüdistatud nii valimiste võltsimises, opositsiooniliidrite kõrvaldamises kui ka inimõiguste ja kodanikuvabaduste rikkumises. Seepärast ei ole üllatav, et Euroopa Liit Valgevene vastaseid sanktsioone järjest laiendab.