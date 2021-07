VIDEO | Marek Seer vaktsineerimise hoogustamisest: loterii pole välistatud. Plaanis ka ergutuskingitused

Delfi kajastas eile, et Lätis kaalub valitsus ka suurt loteriid, kus osalevad vaktsineeritud inimesed. Kuidas Eestis, võiks ka seda kaaluda? "Jah, mõtteid on. Kas me just loteriini jõuame, seda näitab aeg. Ega seda lõpuks välistada ei saa praegusel hetkel," märkis Seer.

Ta lisas, et mõne ettevõtjaga koostöös on plaanis ka väikesed ergutuskingitused. "Kui need on lukku löödud, siis saame nendest rääkida, aga need on üsna lähiajal tulemas."

Laiahaardeline vaktsineerimiskampaania on alles hoogu kogumas, üks riigihange võttis pikalt aega. Seer sõnas, et konkreetselt polnud tema meeskonna käes riigihanke korraldamine, et nentis, et on kahetsusväärne, et kampaania viibis. "Aga loodetavasti saab nüüd kampaania õigel ajal hoo sisse ja ma usun, et nüüd ongi õige hetk, sest esmased vaktsineerijad, kes väga soovisid, on tänaseks oma vaktsiini kätte saanud. Nüüd tuleb nügida neid inimesi, keda veel oleks vaja vaktsineerida."

On räägitud, et sügiseks võiks hõlmatus ehk vaktsineeritute osakaal olla 70 protsenti. Kui aga tempo ei kasva, mis on plaan C, paistab, et nn B variandidki tänaseks proovitud. Seer selgitas, et tööd alustab näiteks vaktsineerimisbuss ja loodetavasti pole mingit plaani C vajagi. "Peab tulema," märkis ta 70-protsendilise hõlmatuse kohta. "Ma pole alla andnud."