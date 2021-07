Järgmisest nädalast hakkab ringi vurama vaktsineerimisbuss

Sellest nädalast algavad erinevates Eesti piirkondades COVID-19 kiirvaktsineerimised, kus inimestel on võimalik end vaktsineerida kodule lähemal ja ka ilma eelregistreerimata.

„Vaktsineerimiskeskused, mis võimaldasid väga kiiresti vaktsineerida väga palju inimesi, jätkavad. Samuti saab loomulikult end vaktsineerimiseks kirja panna. Kuid alustame nende inimeste nügimisega, kes vajavad kas väikest lisatõuget või seda, et vaktsineerimisvõimalus oleks neile lähemal ja mugavam. Koostöös kohalike omavalitsustega, perearstide ja tervishoiuasutustega mõtleme välja konkreetse piirkonna eripärasid arvestavad lahendused,“ ütles Seer.

Eelmisel nädalal katsetati ilma eelneva registreerimiseta vaktsineerimist Tallinnas Lasnamäe Centrumis Confido kiirkliinikus, Narvas Fama kaubanduskeskuses ja Tartu Ülikooli Kliinikumi vaktsineerimiskeskuses. Selgus, et huvi selliste lahenduste vastu on inimestel olemas ja nüüd tuleb neid võimalusi järk-järgult juurde.

Sellel ja järgmisel nädalal on võimalik nii eelregistreerimisega kui ilma eelnevalt aega broneerimata end vaktsineerida:

* 9. juulil kell 16-19 Valga spordihallis, vaktsiinideks on Janssen, Moderna ja Pfizer

* 15. juulil alustab koostöös Viljandi haiglaga tööd vaktsineerimisbuss, esimene peatus on Sillamäel – omavalitsuses, kus täiskasvanute vaktsineeritusega hõlmatus on vaid 29%. Bussi edasine graafik on koostamisel.