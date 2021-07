Valgevene kaudu saabuvate illegaalsete migrantide enim kasutatav uks Leetu on Druskininkai linn. Delfiga suhelnud kohalik elanik kirjeldab, et valitsev meeleolu linnas on murettekitav.

„Kohalikud on mures turvalisuse pärast, sest Druskininkai on olnud Leedu üks ohutumaid paiku,” rääkis leedulanna. Migrantide voog pole linnaelanikele märkamatuks jäänud, sest kohaliku sõnul võib päevas mitmel korral silmata migrante täis busse.